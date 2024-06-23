Вибухи в Криму 23 червня — яка причина

Пожежа та дим у Севастополі. Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу сил ППО.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Криму

За повідомленням соцмереж, вибухи було чутно в районі Севастополя. Особливо було гучно в районі Козачої бухти.

Дим у Севастополі. Джерело: соцмережі

Також повідомляється про вибухи в Балаклаві та Інкермані. А також з'явилася інформація про роботу російської ППО у районі Євпаторії та Сак.

Робота ППО поблизу Кара-Коби. Джерело: соцмережі

Також стало відомо, що російська ППО нібито збила ракету біля Учкуївського пляжу. Проте, як повідомляється, у російських ЗРК стався невдалий скид боєприпасів. Основна частина ракети впала в море, інша впала на пляж, біля людей.

Нагадаємо, раніше російські партизани "АТЕШ" знайшли місце, де проходять лікування російські спецпризначенці-розвідники в тимчасово окупованому Криму. Туди прибуло 10 евакуаційних карет.

Водночас речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що армія Росії серйозно готується до оборони Криму, збільшуючи кількість вогневих точок та готуючись до можливої висадки українського десанту.