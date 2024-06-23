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У декількох містах Криму пролунали вибухи, — місцеві пабліки

23 червня 2024 12:33
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Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Криму 23 червня — яка причина
Пожежа та дим у Севастополі. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу сил ППО.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За повідомленням соцмереж, вибухи було чутно в районі Севастополя. Особливо було гучно в районі Козачої бухти.

вибухи крим
Дим у Севастополі. Джерело: соцмережі

Також повідомляється про вибухи в Балаклаві та Інкермані. А також з'явилася інформація про роботу російської ППО у районі Євпаторії та Сак.

крим вибухи
Робота ППО поблизу Кара-Коби. Джерело: соцмережі

Також стало відомо, що російська ППО нібито збила ракету біля Учкуївського пляжу. Проте, як повідомляється, у російських ЗРК стався невдалий скид боєприпасів. Основна частина ракети впала в море, інша впала на пляж, біля людей.

Нагадаємо, раніше російські партизани "АТЕШ" знайшли місце, де проходять лікування російські спецпризначенці-розвідники в тимчасово окупованому Криму. Туди прибуло 10 евакуаційних карет.

Водночас речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що армія Росії серйозно готується до оборони Криму, збільшуючи кількість вогневих точок та готуючись до можливої висадки українського десанту. 

Крим
Чорне море
пожежа
вибух
Україна
ППО
ракети
війна в Україні

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