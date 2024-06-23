Взрывы в Крыму 23 июня - какая причина

В нескольких городах Крыма раздались взрывы, — местные паблики
Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается о работе сил ПВО.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Крыму
По сообщению соцсетей, взрывы были слышны в районе Севастополя. Особенно было громко в районе Казачьей бухты.
Также сообщается о взрывах в Балаклаве и Инкермане. А также появилась информация о работе российских ПВО в районе Евпатории и Сак.
Также стало известно, что российское ПВО якобы сбило ракету у Учкуевского пляжа. Однако, как сообщается, у российских ЗРК произошел неудачный сход боеприпасов. Основная часть ракеты упала в море, другая упала на пляж, у людей.
Напомним, ранее российские партизаны "АТЕШ" нашли место, где проходят лечение российские спецназовцы-разведчики во временно оккупированном Крыму. Туда прибыло 10 эвакуационных карет.
В то же время спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что армия России серьезно готовится к обороне Крыма, увеличивая количество огневых точек, и готовясь к возможной высадке украинского десанта.
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