Взрывы в Крыму 24 июня — последствия атаки

Взрыв. Иллюстративное фото: severreal.org

В Евпатории и населенных пунктах Молочное и Витино, что в Крыму, в ночь на 24 июня раздавались мощные взрывы. Вероятно, был атакован центр дальней космической связи.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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На спутниковых снимках можно увидеть последствия пожара на военном объекте российских оккупантов в селе Витино. Там размещен центр дальней космической связи.

Издание пишет, что это важная военная часть в системе спутниковой связи и навигации для захватчиков.

Отметим, что официально ни в Украине, ни в России эти события не комментировались.

Напомним, 23 июня во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщалось о работе сил ПВО.

Также 21 июня россияне жаловались на атаку дронов во временно оккупированном Крыму и Ейске. В результате взрывов зафиксированы пожары.