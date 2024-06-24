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Ночная атака на Крым — зафиксирован удар по центру дальней космической связи

24 июня 2024 23:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Крыму 24 июня — последствия атаки
Взрыв. Иллюстративное фото: severreal.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Евпатории и населенных пунктах Молочное и Витино, что в Крыму, в ночь на 24 июня раздавались мощные взрывы. Вероятно, был атакован центр дальней космической связи.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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На спутниковых снимках можно увидеть последствия пожара на военном объекте российских оккупантов в селе Витино. Там размещен центр дальней космической связи.

Издание пишет, что это важная военная часть в системе спутниковой связи и навигации для захватчиков.

Отметим, что официально ни в Украине, ни в России эти события не комментировались.

Напомним, 23 июня во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщалось о работе сил ПВО.

Также 21 июня россияне жаловались на атаку дронов во временно оккупированном Крыму и Ейске. В результате взрывов зафиксированы пожары.

война
Крым
взрыв
Украина
оккупанты

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