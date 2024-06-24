Взрывы в Крыму 24 июня — последствия атаки

Ночная атака на Крым — зафиксирован удар по центру дальней космической связи
В Евпатории и населенных пунктах Молочное и Витино, что в Крыму, в ночь на 24 июня раздавались мощные взрывы. Вероятно, был атакован центр дальней космической связи.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Атака на Крым
На спутниковых снимках можно увидеть последствия пожара на военном объекте российских оккупантов в селе Витино. Там размещен центр дальней космической связи.
Издание пишет, что это важная военная часть в системе спутниковой связи и навигации для захватчиков.
Отметим, что официально ни в Украине, ни в России эти события не комментировались.
Напомним, 23 июня во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщалось о работе сил ПВО.
Также 21 июня россияне жаловались на атаку дронов во временно оккупированном Крыму и Ейске. В результате взрывов зафиксированы пожары.
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