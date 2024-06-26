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До фронта не доедет — партизаны "АТЕШ" обнаружили перемещение техники РФ в Крыму

26 июня 2024 04:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия перекидывает технику к аэродрому возле Симферополя — фото партизан "АТЕШ"
Российская военная техника с символикой вторжения в Украину. Фото: "АТЕШ"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Партизаны движения "АТЕШ" следят за перекидыванием военной техники российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. В этот раз бойцы заметили аналогичную активность врага в Симферопольском районе.

Об этом "АТЕШ" сообщил во вторник, 25 июня, в Telegram.

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Россияне перекидывают военную технику возле Симферополя

Партизаны отметили, что на этот раз заметили перемещение российской военной техники и сил вблизи Симферополя. Так, враг транспортировал системы БМ-21 "ГРАД" в район аэродрома "Гвардейское".

Россияне опрокидывают технику в Крыму в Симферополь
Путь транспортировки российской военной техники. Фото: "АТЕШ"

"Нам известны все назначения каждой единицы техники, поэтому жить всему этому металлолому осталось недолго. До материковой части Украины ничего не доедет!" — пообещали в "АТЕШ".

Какую военную технику перекидывают россияне в Крыму
Российская военная техника с символикой вторжения в Украину. Фото: "АТЕШ"
Куда россияне везут военную технику в Крыму
Российская военная техника с символикой вторжения в Украину. Фото: "АТЕШ"

Напомним, что недавно партизаны обнаружили госпиталь, где проходят лечение российские спецназовцы-разведчики во временно оккупированном Крыму. "АТЕШ" обнаружил, что за два часа в госпиталь прибыло 10 эвакуационных карет.

Также партизаны "АТЕШ" объяснили, почему российские военные боятся оставаться во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. По словам бойцов, это связано с угрозой атаки ракетами ATACMS.

Добавим, что бойцы "АТЕШ" также похвастались кадрами зажигательной диверсии на железной дороге в российском Смоленске и Ярославске. В частности, в последнем — партизаны подожгли релейный шкаф на железной дороге, являющейся важным логистическим узлом для транспортировки военных грузов.

Крым
военная техника
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партизаны
война в Украине
війна
Россия

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