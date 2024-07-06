АТЕШ виявив укріплення окупантів у Криму. Армія РФ готується до наступу ЗСУ на Крим.

Навчання армії окупантів РФ у Криму. Фото: РИА Новости

Партизанський кримсько-татарський рух "АТЕШ" виявив збільшення кількості укріплень берегової лінії в окупованому росіянами Криму. Особливо це помітно у Ялті та Євпаторії, де, за даними партизанів, росіяни залучають цивільних підрядників до будівництва фортифікацій.

Про це рух "АТЕШ" повідомив у суботу, 6 липня у своєму Telegram-каналі.

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За даними партизанів, серед російських військових ходять чутки про великий наступ ЗСУ на півострів вже в осени 2024 року. Окупанти чекають, що Сили оборони України сформують своєрідний "ударний кулак" і наступатимуть на Крим.

Повідомлення руху "АТЕШ" про берегові укріплення росіян у Криму

Як повідомляє "АТЕШ", попри всі запевняння окупаційної влади про безпеку Криму, партизани фіксують та оприлюднюють дані різноманітних укріплень, які, на думку партизанів, виглядають часто кумедними та карикатурними. Члени руху "АТЕШ" навіть вказують координати конкретних укріплень.

Укріплення окупантів в Криму

Укріплення окупантів в Криму

Укріплення окупантів в Криму

Укріплення окупантів в Криму з координатами

Укріплення окупантів в Криму з координатами

Укріплення окупантів в Криму 1 / 6

Тако ж, за даними "АТЕШ", російська армія очікує, що саме восени ЗСУ спробують прорватись в бік Криму і перерізати сухопутний коридор на Херсонському напрямку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що подібні роботи зі зведення фортифікацій росіяни активізували після зустрічі політичних лідерів Франції та Великої Британії.

Також росіяни вивозять з окупованого Криму секретну документацію. Зокрема, вивезли шифрувальне обладнання ЗС Росії.