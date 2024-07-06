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Оккупанты укрепляют побережье Крыма — где именно ожидают наступление ВСУ

6 июля 2024 13:24
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор
АТЕШ обнаружил укрепление оккупантов в Крыму. Армия РФ готовится к наступлению ВСУ в Крым.
Учения армии оккупантов РФ в Крыму. Фото: РИА Новости
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор

Партизанское крымско-татарское движение "АТЕШ" выявило увеличение количества укреплений береговой линии в оккупированном россиянами Крыму. Особенно это заметно в Ялте и Евпатории, где, по данным партизан, россияне привлекают гражданских подрядчиков для строительства фортификаций.

Об этом движение "АТЕШ" сообщило в субботу, 6 июля в своем Telegram-канале.

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По данным партизан, среди российских военных ходят слухи о большом наступлении ВСУ на полуостров уже осенью 2024 года. Оккупанты ожидают, что Силы обороны Украины сформируют своеобразный "ударный кулак" и будут наступать на Крым.

Сообщение движения "АТЕШ" о береговых укреплениях оккупантов в Крыму
Сообщение движения "АТЕШ" о береговых укреплениях россиян в Крыму

Как сообщает "АТЕШ", несмотря на все заверения оккупационных властей о безопасности Крыма, партизаны фиксируют и обнародуют информацию о различных укреплениях, которые, по мнению партизан, выглядят часто забавными и карикатурными. Члены движения "АТЭШ" даже указывают координаты конкретных укреплений.

  • Фортификация оккупантов в Крыму
    Укрепление оккупантов в Крыму
  • Фортификация оккупантов в Крыму
    Укрепление оккупантов в Крыму
  • Фортификация оккупантов в Крыму
    Укрепление оккупантов в Крыму
  • Фортификации оккупантов в Крыму с координатами
    Укрепление оккупантов в Крыму с координатами
  • Фортификации оккупантов в Крыму с координатами
    Укрепление оккупантов в Крыму с координатами
  • Фортификации оккупантов в Крыму
    Укрепление оккупантов в Крыму
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По данным "АТЕШ", российская армия ожидает, что именно осенью ВСУ попытаются прорваться в сторону Крыма и перерезать сухопутный коридор на Херсонском направлении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что подобные работы по возведению фортификаций россияне активизировали после встречи политических лидеров Франции и Великобритании.

Также россияне вывозят из оккупированного Крыма секретную документацию. В частности, вывезли шифровальное оборудование ВС России.

Крым ВСУ русские солдаты АТЕШ

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