АТЕШ обнаружил укрепление оккупантов в Крыму. Армия РФ готовится к наступлению ВСУ в Крым.

Оккупанты укрепляют побережье Крыма — где именно ожидают наступление ВСУ
Партизанское крымско-татарское движение "АТЕШ" выявило увеличение количества укреплений береговой линии в оккупированном россиянами Крыму. Особенно это заметно в Ялте и Евпатории, где, по данным партизан, россияне привлекают гражданских подрядчиков для строительства фортификаций.
Об этом движение "АТЕШ" сообщило в субботу, 6 июля в своем Telegram-канале.
Чего боятся оккупанты в Крыму
По данным партизан, среди российских военных ходят слухи о большом наступлении ВСУ на полуостров уже осенью 2024 года. Оккупанты ожидают, что Силы обороны Украины сформируют своеобразный "ударный кулак" и будут наступать на Крым.
Как сообщает "АТЕШ", несмотря на все заверения оккупационных властей о безопасности Крыма, партизаны фиксируют и обнародуют информацию о различных укреплениях, которые, по мнению партизан, выглядят часто забавными и карикатурными. Члены движения "АТЭШ" даже указывают координаты конкретных укреплений.
-
Укрепление оккупантов в Крыму
-
Укрепление оккупантов в Крыму
-
Укрепление оккупантов в Крыму
-
Укрепление оккупантов в Крыму с координатами
-
Укрепление оккупантов в Крыму с координатами
-
Укрепление оккупантов в Крыму
По данным "АТЕШ", российская армия ожидает, что именно осенью ВСУ попытаются прорваться в сторону Крыма и перерезать сухопутный коридор на Херсонском направлении.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что подобные работы по возведению фортификаций россияне активизировали после встречи политических лидеров Франции и Великобритании.
Также россияне вывозят из оккупированного Крыма секретную документацию. В частности, вывезли шифровальное оборудование ВС России.
Читайте Новини.LIVE!