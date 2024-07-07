Взрывы на складе с боеприпасами в России 7 июля — в СБУ рассказали о спецоперации

Украинские военные запускают дрон. Фото: СБУ

В ночь на 7 июля на полевом складе боеприпасов возле села Сергеевка Воронежской области РФ прогремели мощные взрывы. Причиной этому стали дроны Службы безопасности Украины.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

Читайте также:

Дроны СБУ атаковали склад боеприпасов в России

По данным наших источников, на девяти тысячах квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

"Именно из этого склада оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине", — отмечают источники.

Известно также, что после взрыва началась мощная детонация боеприпасов на складе, а столб дыма был виден за десятки километров.

Кроме того, в ближайшее время прогнозируется внезапная детонация на других объектах российского ВПК, работающего на войну против Украины.

Ранее россияне из Ростовской области начали жаловаться на отсутствие электроэнергии. Там был введен график временных отключений света у бытовых потребителей.

А во временно оккупированном россиянами Крыме вспыхнул пожар на газораспределительном узле. Сообщается, что перед возгоранием был слышен взрыв.