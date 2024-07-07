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Дроны СБУ взорвали склад боеприпасов в Воронежской области, раздаются масштабные взрывы — источники

7 июля 2024 13:33
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Взрывы на складе с боеприпасами в России 7 июля — в СБУ рассказали о спецоперации
Украинские военные запускают дрон. Фото: СБУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В ночь на 7 июля на полевом складе боеприпасов возле села Сергеевка Воронежской области РФ прогремели мощные взрывы. Причиной этому стали дроны Службы безопасности Украины.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE.

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По данным наших источников, на девяти тысячах квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

"Именно из этого склада оккупанты поставляют боеприпасы своим войскам в Украине", — отмечают источники.

Известно также, что после взрыва началась мощная детонация боеприпасов на складе, а столб дыма был виден за десятки километров.

Кроме того, в ближайшее время прогнозируется внезапная детонация на других объектах российского ВПК, работающего на войну против Украины.

Ранее россияне из Ростовской области начали жаловаться на отсутствие электроэнергии. Там был введен график временных отключений света у бытовых потребителей.

А во временно оккупированном россиянами Крыме вспыхнул пожар на газораспределительном узле. Сообщается, что перед возгоранием был слышен взрыв.

СБУ война ВСУ взрыв беспилотники военные склады боеприпасы дроны война в Украине Россия

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