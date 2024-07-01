Народний супутник України допоміг знищити тисячі військових об’єктів росіян — стали відомі цифри

Знищений російський танк. Фото: Генштаб ЗСУ

Український мікросупутник, який придбали за народні кошти, дозволяє військовій розвідці спостерігати за росіянами з космосу, виявляти їхні війська і знищувати їхню зброю. У Головному управлінні розвідки назвали результати вражаючими.

Про це пише видання Politico у понеділок, 1 липня.

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Тисячі військових цілей знищено завдяки "народному супутнику"

Мікросупутник, який у фінської компанії ICEYE придбав Фонд Сергія Притули на пожертви українців, дозволяє шпигувати за місцями дислокації російських військ, логістикою, танками та кораблями, додали у військовій розвідці.

Завдяки "народному супутнику" ГУР зробило понад 4700 знімків російських військових об'єктів, у тому числі 370 аеродромів, 238 позицій ППО, 153 нафтобаз і складів пального, 147 складів ракет, 17 військово-морських баз. 38% даних були використані для підготовки атак на ворога.

"Завдяки народному супутнику нашим військовим вдалося знищити тисячі військових цілей, серед яких підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ". Він окупив себе десятки разів", — сказав Притула в інтерв'ю виданню.

Нагадаємо, раніше в ГУР вже зазначали, що космічний апарат ICEYE, який передали українській розвідці волонтери, допомагає наближати перемогу України. Завдяки йому спецпризначенці ГУР МО кожного дня отримують розвідувальні дані для проведення операцій.

Раніше ми писали, що бійці ГУР завдали удару по складу боєприпасів у Воронезькій області Росії: виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Також стало відомо, що інженери Головного управління розвідки провели модернізацію українського морського дрона Magura.