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У Росії палав склад боєприпасів — у ГУР відзвітували про вдалу роботу

25 червня 2024 13:02
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
У Росії лунали вибухи — спецоперація ГУР
Стовп диму на місці вибуху складу БК. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У вівторок, 25 червня, бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по складу боєприпасів ворога, який був розташований у Воронезькій області Росії. Внаслідок цього виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Про це повідомили у Telegram ГУР.

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У Росії горить склад боєприпасів

"Гуркіт на росії ― розвідники уразили польовий склад боєприпасів ворога", — говориться у повідомленні.

Розвідники повідомили, що 25 червня 2024 року в Ольховатському районі Воронезької області було уражено польовий склад боєприпасів російських щагарбників.

Зазначається, що операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України. 

Наразі відомо, що цієї ночі на майданчиках зі снарядами, загальна площа яких становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів і яка триває досі.

"З  огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", — зазначили у розвідці. 

Раніше ми повідомляли, що експерти дійшли висновку, що жертви серед цивільного населення в Криму є наслідком роботи російської ППО, а не влучання української ракети.

Росія звинуватила США в нібито управлінні ударами Збройних сил України ракетами ATACMS по тимчасово окупованому Севастополю.

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війна в Україні
ГУР

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