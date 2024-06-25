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В России пылал склад боеприпасов — в ГУР отчитались об удачной работе

25 июня 2024 13:02
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В России раздавались взрывы - спецоперация ГУР
Столб дыма на месте взрыва состава БК. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во вторник, 25 июня, бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удар по составу боеприпасов врага, расположенного в Воронежской области России. В результате возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Об этом сообщили в Telegram ГУР.

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В России горит склад боеприпасов

"Гремя на россии ― разведчики поразили полевой состав боеприпасов врага", — говорится в сообщении.

Разведчики сообщили, что 25 июня 2024 года в Ольховатском районе Воронежской области был поражен полевой состав боеприпасов российских зарослей.

Отмечается, что операцию провели воины Департамента активных действий ГУР МО Украины.

Пока известно, что этой ночью на площадках со снарядами, общая площадь которых составляет 3500 квадратных метров, возник пожар, который привел к детонации боеприпасов и продолжается до сих пор.

"Учитывая размеры состава, похоже, будет взрываться еще долго", — отметили в разведке.

Ранее мы сообщали, что эксперты пришли к выводу, что жертвы среди гражданского населения в Крыму являются следствием работы российского ПВО, а не попадания украинской ракеты.

Россия обвинила США в якобы управлении ударами Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS по временно оккупированному Севастополю.

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