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В ГУР розповіли, чим допоміг "народний супутник" від Притули

20 вересня 2023 15:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ГУР розповіли, чим допоміг "народний супутник" від Притули
Робота "народного супутника". Фото: ГУР МО України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Космічний апарат ICEYE, який передали українській розвідці волонтери, допомагає наближати нашу перемогу. Завдяки йому спецпризначенці ГУР МО кожного дня отримують розвідувальні дані для проведення операцій, аби знищувати російську військову техніку. 

Про це пише пресслужба Головного управління розвідки МО України.

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Робота супутника

Зазначається, що "народний супутник" допоміг атакувати Севастопольську бухту 13 вересня 2023 року. Тоді вдалося знищити російський десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону".

Спільна перемога

"Висловлюємо глибоку вдячність усім громадянам та волонтерам, які долучились до збору, фонду Сергія Притули і Ігорю Лаченкову, та забезпечили українським розвідникам чудову видимість з космосу! Цей вияв підтримки та віри у спільну мету залишиться у нашій славній історії!", — йдеться у повідомленні.

Розвідники додали, що космічний апарат ICEYE продовжує свою роботу в інтересах ГУР та народу України.

"народний супутник"
Робота "народного супутника". Фото: ГУР МО України
"народний супутник"
Робота "народного супутника". Фото: ГУР МО України

Що відомо про атаку

У ніч на 13 вересня 2023 року по підводному човну "Ростов-на-Дону", що знаходився в сухому доці Севастопольського морського заводу, був завданий ракетний удар крилатими ракетами Storm Shadow. В результаті влучання ракети і подальшої пожежі човен отримав серйозні ушкодження.

Також у Силах Спеціальних операцій розповіли деталі спецоперації знищення корабля та підводного човна ЧФ РФ. Це стало можливим саме завдяки ССО.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов висловився про підвищену активність безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у небі Росії. При цьому він назвав три цілі застосування дронів Україною по території РФ.

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