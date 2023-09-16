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Знищення підводного човна РФ: у ССО розсекретили деталі спецоперації

16 вересня 2023 08:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Знищення підводного човна РФ: у ССО розсекретили деталі спецоперації
Вибухи у Севастополі 13 вересня 2023 року. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Силах Спеціальних операцій розповіли деталі спецоперації знищення корабля та підводного човна ЧФ РФ. Це стало можливим саме завдяки ССО.

Про це пише Командування ССО.

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Як проводили операцію

"ССО отримали інформацію з декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля "Мінськ" і дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" на одному із судноремонтних підприємств в Севастополі", — йдеться у повідомленні.

Для того, аби ідентифікувати цілі, навести та скоригувати вогонь та розвідку, на оперативній глибині ворога було залучено операторів ССО. На човнах групі вдалося підійти до безпечного місця та здійснити пересування до берега завдяки підводним засобам доставки. 

"Провівши успішну інфільтрацію, воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки виконано ідентифікацію та наведення на ціль. Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей. Після цього наші бійці провели успішну ексфільтрацію", — розповіли у ССО.

Що відомо про підводний човен

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону", який був знищений у сухому доці на заводі у Севастополі — це одна із найновіших дизель-електричних субмарин російського флоту. Хоча сам проєкт 636 "Варшавянка", частиною якого є Б-237, з’явився далеко не сьогодні.

Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 вересня ЗСУ завдали серйозних пошкоджень морському заводу в тимчасово окупованому Севастополі. Територія підприємства випалена, обладнання зруйноване.

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