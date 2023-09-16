Уничтожение подводной лодки РФ: в ССО рассекретили детали спецоперации

Взрывы в Севастополе 13 сентября 2023 года. Фото: росСМИ

В Силах Специальных операций рассказали детали спецоперации уничтожения корабля и подводной лодки ЧФ РФ. Это стало возможным именно благодаря ССО.

Об этом пишет Командование ССО.

Читайте также:

Как проводили операцию

"ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы идентифицировать цели, навести и скорректировать огонь и разведку на оперативной глубине врага, были привлечены операторы ССО. На лодках группе удалось подойти к безопасному месту и совершить передвижение на берег благодаря подводным средствам доставки.

"Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки выполнена идентификация и наведение на цель. Во время непосредственного поражения группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей. После этого наши бойцы провели успешную эксфильтрацию", — рассказали в ССО.

Что известно о подводной лодке

Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону", которая была уничтожена в сухом доке на заводе в Севастополе, — это одна из новейших дизель-электрических субмарин российского флота. Хотя сам проект 636 "Варшавянка", частью которого есть Б-237, появился далеко не сегодня.

Напомним, в ночь с 12 на 13 сентября ВСУ нанесли серьезные повреждения морскому заводу во временно оккупированном Севастополе. Территория предприятия выжжена, оборудование разрушено.