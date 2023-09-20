В ГУР рассказали, чем помог "народный спутник" от Притулы

Работа "народного спутника". Фото: ГУР МО Украины

Космический аппарат ICEYE, переданный украинской разведке волонтерами, помогает приближать нашу победу. Благодаря ему спецназовцы ГУР МО каждый день получают разведывательные данные для проведения операций, чтобы уничтожать российскую военную технику.

Об этом пишет пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

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Работа спутника

Отмечается, что "народный спутник" помог атаковать Севастопольскую бухту 13 сентября 2023 года. Тогда удалось уничтожить российский десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону".

Совместная победа

"Выражаем глубокую благодарность всем гражданам и волонтерам, которые присоединились к сбору, фонду Сергея Притулы и Игорю Лаченкову, и обеспечили украинским разведчикам отличную видимость из космоса! Это проявление поддержки и веры в общую цель останется в нашей славной истории!", — говорится в сообщении.

Разведчики добавили, что космический аппарат ICEYE продолжает свою работу в интересах ГУР и народа Украины.

Работа "народного спутника". Фото: ГУР МО Украины

Работа "народного спутника". Фото: ГУР МО Украины

Что известно об атаке

В ночь на 13 сентября 2023 года по подводной лодке "Ростов-на-Дону", находившейся в сухом доке Севастопольского морского завода, был нанесен ракетный удар крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате попадания ракеты и последующего пожара лодка получила серьезные повреждения.

Также в Силах Специальных операций рассказали детали спецоперации уничтожения корабля и подводной лодки ЧФ РФ. Это стало возможным именно благодаря ССО.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов высказался о повышенной активности беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в небе России. При этом он назвал три цели применения дронов Украины по территории РФ.