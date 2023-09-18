Таки влучили: в мережі з'явилося фото підводного човна "Ростов-на-Дону"

Знімки пошкодженого ракетною атакою підводного човна РФ. Фото: Скриншот

У ніч на 13 вересня 2023 року по підводному човну "Ростов-на-Дону", що знаходився в сухому доці Севастопольського морського заводу, був завданий ракетний удар крилатими ракетами Storm Shadow. В результаті влучання ракети і подальшої пожежі човен отримав серйозні ушкодження.

Фотографії підбитого російського підводного човна оприлюднив Telegram-канал "Крымский ветер".

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Знімки пошкодженого підводного човна РФ. Фото: Скриншот

В мережі з'явилися світлини пошкодженого в Севастополі російського підводного човна "Ростов-на-Дону".

"Нічого критичного. Трішки підфарбувати — і можна пірнати", — уїдливо говориться у повідомленні.

Знімки пошкодженого підводного човна РФ. Фото: Крымский ветер

Що передувало

У ніч проти 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі пролунала серія вибухів. У Міноборони РФ заявили про атаку ЗСУ, через яку двоє людей загинули, а ще 26 — постраждали.

За версією OSInt-дослідника Андерсона, було пошкоджено великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO, однак російські пабліки повідомляють, що це дизельно-електрична підводна лодка "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

Нагадаємо, супутникам NASA вдалося зафіксували масштабну пожежу у Севастополі після нічної атаки. Загоряння виникло на території Севастопольського морського заводу.