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Таки попали: в сети появилось фото подводной лодки "Ростов-на-Дону"

18 сентября 2023 17:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Таки попали: в сети появилось фото подводной лодки "Ростов-на-Дону"
Снимки поврежденной ракетной атакой подводной лодки РФ. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ночь на 13 сентября 2023 года по подводной лодке "Ростов-на-Дону", находившейся в сухом доке Севастопольского морского завода, был нанесен ракетный удар крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате попадания ракеты и последующего пожара лодка получила серьезные повреждения.

Фотографии подбитой российской подлодки обнародовал Telegram-канал "Крымский ветер".

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Снимки поврежденной подлодки РФ
Снимки поврежденной подлодки РФ. Фото: Скриншот

В сети появились фотографии поврежденной в Севастополе российской подлодки "Ростов-на-Дону".

"Ничего критического. Немножко подкрасить — и можно нырять", - язвительно говорится в сообщении.

Подбитая подлодка РФ
Снимки поврежденной подлодки РФ. Фото: Крымский ветер

Что предшествовало

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прозвучала серия взрывов. В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ, из-за которой два человека погибли, а еще 26 — пострадали.

По версии OSInt-исследователя Андерсона, был поврежден большой десантный корабль "Рапучая" и подлодка KILO, однако российские паблики сообщают, что это дизельно-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Напомним, спутникам NASA удалось зафиксировать масштабный пожар в Севастополе после ночной атаки. Возгорание возникло на территории Севастопольского морского завода.

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