Народный спутник Украины помог уничтожить тысячи военных объектов россиян — стали известны цифры

Уничтоженный российский танк. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский микроспутник, купленный за народные средства, позволяет военной разведке наблюдать за россиянами из космоса, обнаруживать их войска и уничтожать их оружие. В Главном управлении разведки назвали результаты впечатляющими.

Об этом пишет издание Politico в понедельник, 1 июля.

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Тысячи военных целей уничтожены благодаря "народному спутнику"

Микроспутник, который у финской компании ICEYE приобрел Фонд Сергея Притулы на пожертвования украинцев, позволяет шпионить за местами дислокации российских войск, логистикой, танками и кораблями, добавили в военной разведке.

Благодаря "народному спутнику" ГУР сделало более 4700 снимков российских военных объектов, в том числе 370 аэродромов, 238 позиций ПВО, 153 нефтебаз и складов топлива, 147 складов ракет, 17 военно-морских баз. 38% данных были использованы для подготовки атак на врага.

"Благодаря народному спутнику нашим военным удалось уничтожить тысячи военных целей, среди которых подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". Он окупил себя десятки раз", — сказал Притула в интервью изданию.

Напомним, ранее в ГУР уже отмечали, что космический аппарат ICEYE, переданный украинской разведке волонтерами, помогает приближать победу Украины. Благодаря ему спецназовцы ГУР МО каждый день получают разведывательные данные для проведения операций.

Ранее мы писали, что бойцы ГУР нанесли удар по складу боеприпасов в Воронежской области России: возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Также стало известно, что инженеры Главного управления разведки провели модернизацию украинского морского дрона Magura.