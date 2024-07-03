Модифіковані ФАБ-500 дістають до будь-якої точки Харкова, - Синєгубов

МПК встановлений на авіабомбу ФАБ-500 під крилом Су-34. Фото: mil.in.ua

Росіяни модифікували авіаційні бомби ФАБ-500. Тепер вони дістають до будь-якої точки Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону "Єдині новини" в середу, 3 липня.

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Удари по Харкову ФАБ-500

Останнім часом російські війська почали використовувати для ударів по Харкові авіабомби ФАБ-500.

"Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили", — сказав Олег Синєгубов.

Він розповів, що спочатку росіяни використовували ці боєприпаси лише по лінії фронту, зокрема на Куп'янському напрямку.

Наразі ФАБ-500 було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова, каже глава ОВА.

"Тому повітряні тривоги, які лунають у місті по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними", — зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, росіяни вперше скинули на Харків авіабомбу ФАБ-500. Вона вдвічі потужніша за авіабомби, які Росія використовувала для обстрілів міста раніше.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що російські окупанти вперше вдарили по Харківській області модифікованою керованою авіабомбою КАБ-250 з УМПК.

Також ми писали, що під час повітряної тривоги о 10-й ранку 25 червня ворог КАБами обстріляв Харків. Внаслідок прильотів постраждали житлові будинки одного з районів міста.

Додамо, що нещодавно мер Харкова Ігор Терехов написав листа ООН з проханням допомогти припинити російські обстріли міста та області. За його словами, близько 800 освітніх об'єктів Харкова зруйновано.