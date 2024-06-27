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Росіяни скинули авіабомбу на Донеччину — постраждали діти та літні люди

27 червня 2024 14:58
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ворог обстріляв Селидово на Донеччині — є постраждалі
Руйнування внаслідок ворожої атаки на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Прокурори на Донеччині зафіксували черговий воєнний злочин РФ, в результаті якого поранено четверо дорослих та двоє дітей. Росіяни обстріляли житловий квартал у місті Селидово, скинувши авіабомбу ФАБ-500.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegram у четвер, 27 червня.

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У четвер, 27 червня, о 08:45 окупанти обстріляли житловий квартал у місті Селидово у Донецькій області. Попередньо ворог скинув на населений пункт авіабомбу ФАБ-500. Засіб ураження влучив у двір багатоквартирного будинку.

Росіяни скинули авіабомбу на Донеччину —постраждали діти та літні люди - фото 1
Наслідки удару по місту Селидово. Фото: Донецька обласна прокуратура

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни ч. 1 ст. 438 КК України", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки руйнувань зазнали адміністративні будівлі, багатоповерхові та приватні будинки, було пошкоджено автомобілі. Також повідомляється про шістьох постраждалих —  11-річна дівчинка та її 17-річний брат отримали поранення різного ступеня тяжкості, до медичних закладів доставили і чотирьох мешканців сусідніх будинків віком від 63 до 67 років.

Росіяни скинули авіабомбу на Донеччину —постраждали діти та літні люди - фото 2
Пошкоджений будинок на Донеччині.  Фото: Донецька обласна прокуратура

Наразі на місці подій прокурори документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок російської атаки поранені двоє людей. Зранку 27 червня окупанти завдали ударів по селу Ольгівка Бериславського району з авіації та безпілотником.  

Також ми писали, що вночі проти 27 червня південні регіони були під прицілом російських загарбників: ворог скерував на Миколаївщину крилаті ракети типу "Калібр", також регіон атакували ударні безпілотники.

війна
Донецька область
обстріли
окупанти
війна в Україні
атака
поранення

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