Враг обстрелял Селидово в Донецкой области — есть пострадавшие

Разрушения вследствие вражеской атаки в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Прокуроры в Донецкой области зафиксировали очередное военное преступление РФ, в результате которого ранены четверо взрослых и двое детей. Россияне обстреляли жилой квартал в городе Селидово, сбросив авиабомбу ФАБ-500.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Telegram в четверг, 27 июня.

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В четверг, 27 июня, в 08:45 оккупанты обстреляли жилой квартал в городе Селидово в Донецкой области. Предварительно враг сбросил на населенный пункт авиабомбу ФАБ-500. Средство поражения попало во двор многоквартирного дома.

Последствия удара по городу Селидово. Фото: Донецкая областная прокуратура

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны ч. 1 ст. 438 УК Украины", — говорится в сообщении.

В результате атаки разрушены административные здания, многоэтажные и частные дома, были повреждены автомобили. Также сообщается о шести пострадавших — 11-летняя девочка и ее 17-летний брат получили ранение разной степени тяжести, в медицинские учреждения доставили и четырех жителей соседних домов в возрасте от 63 до 67 лет.

Поврежденный дом в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

В настоящее время на месте событий прокуроры документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

Напомним, в Херсонской области в результате российской атаки ранены два человека. Утром 27 июня оккупанты нанесли удары по селу Ольговка Бериславского района по авиации и беспилотнику.

Также мы писали, что ночью на 27 июня южные регионы были под прицелом российских захватчиков: враг направил на Николаевщину крылатые ракеты типа "Калибр", также регион атаковали ударные беспилотники.