Окупанти двічі вдарили по Херсонщині — є поранені

Окупанти застосували авіабомбу та безпілотник на Херсонщині — двоє поранених
На Херсонщині внаслідок російської атаки поранені двоє людей. Зранку 27 червня окупанти завдали ударів по селу Ольгівка Бериславського району з авіації та безпілотником.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА у четвер, 27 червня.
Наслідки атаки на Херсонщину
"Внаслідок "прильоту" керованої авіабомби у власному помешканні постраждав 60-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та поранення ніг", — йдеться в повідомленні.
Під удар ворожого дрона потрапила 53-річна жінка: в постраждалої вибухова травма, поранення живота та стегна.
Обох потерпілих "швидка" доставила до лікарні у середньому стані тяжкості.
Нагадаємо, вночі проти 27 червня південні регіони були під прицілом російських загарбників: ворог скерував на Миколаївщину крилаті ракети типу "Калібр", також регіон атакували ударні безпілотники.
Під час чергової атаки на Україну внаслідок роботи ППО збито 28 ворожих цілей: чотири крилаті ракети "Калібр", одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 23 ударні БпЛА "шахед".
Також протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини з різних видів зброї: постраждали 12 людей.
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