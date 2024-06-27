Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти застосували авіабомбу та безпілотник на Херсонщині — двоє поранених arrow

Окупанти застосували авіабомбу та безпілотник на Херсонщині — двоє поранених

27 червня 2024 10:10
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Окупанти двічі вдарили по Херсонщині — є поранені
Медики "швидкої" в Херсонській області. Фото ілюстративне. Херсонська ОВА
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На Херсонщині внаслідок російської атаки поранені двоє людей. Зранку 27 червня окупанти завдали ударів по селу Ольгівка Бериславського району з авіації та безпілотником.  

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА у четвер, 27 червня. 

Читайте також:

Наслідки атаки на Херсонщину

"Внаслідок "прильоту" керованої авіабомби у власному помешканні постраждав 60-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та поранення ніг", — йдеться в повідомленні. 

Під удар ворожого дрона потрапила 53-річна жінка: в постраждалої вибухова травма, поранення живота та стегна. 

Обох потерпілих "швидка" доставила до лікарні у середньому стані тяжкості.

Окупанти застосували авіабомбу та безпілотник на Херсонщині — двоє поранених - фото 1
Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі проти 27 червня південні регіони були під прицілом російських загарбників: ворог скерував на Миколаївщину крилаті ракети типу "Калібр", також регіон атакували ударні безпілотники.

Під час чергової атаки на Україну внаслідок роботи ППО збито 28 ворожих цілей: чотири крилаті ракети "Калібр", одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 23 ударні БпЛА "шахед". 

Також протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини з різних видів зброї: постраждали 12 людей.

війна
Херсон
обстріли
Херсонська ОДА
війна в Україні
безпілотник
поранення
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024