Окупанти двічі вдарили по Херсонщині — є поранені

Медики "швидкої" в Херсонській області. Фото ілюстративне. Херсонська ОВА

На Херсонщині внаслідок російської атаки поранені двоє людей. Зранку 27 червня окупанти завдали ударів по селу Ольгівка Бериславського району з авіації та безпілотником.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА у четвер, 27 червня.

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"Внаслідок "прильоту" керованої авіабомби у власному помешканні постраждав 60-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та поранення ніг", — йдеться в повідомленні.

Під удар ворожого дрона потрапила 53-річна жінка: в постраждалої вибухова травма, поранення живота та стегна.

Обох потерпілих "швидка" доставила до лікарні у середньому стані тяжкості.

Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі проти 27 червня південні регіони були під прицілом російських загарбників: ворог скерував на Миколаївщину крилаті ракети типу "Калібр", також регіон атакували ударні безпілотники.

Під час чергової атаки на Україну внаслідок роботи ППО збито 28 ворожих цілей: чотири крилаті ракети "Калібр", одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 23 ударні БпЛА "шахед".

Також протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини з різних видів зброї: постраждали 12 людей.