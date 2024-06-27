Оккупанты дважды ударили по Херсонщине — есть раненые

Оккупанты применили авиабомбу и беспилотник на Херсонщине — двое раненых
В Херсонской области в результате российской атаки ранены два человека. Утром 27 июня оккупанты нанесли удары по селу Ольговка Бериславского района с авиации и беспилотником.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА в четверг, 27 июня.
Последствия атаки на Херсонщину
"В результате "прилета" управляемой авиабомбы в собственном доме пострадал 60-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранения ног", — говорится в сообщении.
Под удар вражеского дрона попала 53-летняя женщина: у пострадавшей взрывная травма, ранения живота и бедра.
Обоих пострадавших "скорая" доставила в больницу в состоянии средней тяжести.
Напомним, в ночь на 27 июня южные регионы были под прицелом российских захватчиков: враг направил в Николаевскую область крылатые ракеты типа "Калибр", также регион атаковали ударные беспилотники.
Во время очередной атаки на Украину в результате работы ПВО сбиты 28 вражеских целей: четыре крылатых ракеты "Калибр", одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 23 ударных БпЛА "шахед".
Также в течение суток оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковщины из разных видов оружия: пострадали 12 человек.
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