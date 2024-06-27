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Нічна атака окупантів — скільки повітряних цілей ворога збила українська ППО

27 червня 2024 07:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл України 27 червня — скільки ракет та безпілотників Росії збила ППО
Робота ППО. Фото: ОК "ПІвніч".
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у ніч на 27 червня вкотре атакували Україну. Вони використовували ракети повітряного, морського базування та ударні безпілотники типу Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук у Telegram.

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Збиття російських цілей

За словами Олещука, до бойової роботи залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Загалом противник застосував шість ракет різних типів, а також 23 ударні безпілотники: 

  • Одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
  • чотири крилаті ракети "Калібр";
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

Внаслідок роботи української ППО збито 28 ворожих цілей:

  • Чотири крилаті ракети "Калібр";
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;
  • 23 ударні БпЛА типу Shahed-131/136.
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Допис Олещука. Фото: t.me/ComAFUA
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Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 червня росіяни обстріляли Харківську область керованими авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілу постраждало дев'ять людей.

Також голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що російські окупанти вперше вдарили по Харкову модифікованою керованою авіаційною бомбою під час атаки 23 червня. За словами посадовця, Росія використовує місто як полігон. 

війна
українці
вибух
Україна
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ППО

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