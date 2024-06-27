Обстрел Украины 27 июня — сколько ракет и беспилотников России сбила ПВО

Работа ПВО. Фото: ОК "Север".

Российские оккупанты в ночь на 27 июня в очередной раз атаковали Украину. Они использовали ракеты воздушного, морского базирования и ударные беспилотники типа Shahed.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram.

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По словам Олещука, к боевой работе привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В целом противник применил шесть ракет разных типов, а также 23 ударных беспилотника:

Одну аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

четыре крылатых ракеты "Калибр";

одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;

23 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

В результате работы украинской ПВО сбито 28 вражеских целей:

Четыре крылатых ракеты "Калибр";

одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;

23 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Пост Олещука. Фото: t.me/ComAFUA

Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, 26 июня россияне обстреляли Харьковскую область управляемыми авиационными бомбами. В результате обстрела пострадали девять человек.

Также глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты впервые ударили по Харькову модифицированной управляемой авиационной бомбой во время атаки 23 июня. По словам чиновника, Россия использует город как полигон.