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Пуски "Калібрів" та загроза БпЛА — які області України в небезпеці

27 червня 2024 02:15
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, уночі 27 червня, в Україні — які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА та "Калібрів"
Пуск ракети з акваторії моря. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу зараз, уночі  в четвер, 27 червня, оголосили майже по всій території України. Червоні на карті повітряних тривог усі області, крім Чернігівської і Сумської.

У Повітряних Силах ЗС України попередили, що ворог здійснив пуски крилатих ракет типу "Калібр". Також триває атака ударними БпЛА.

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Пуски "Калібрів" та загроза БпЛА — які області України в небезпеці - фото 1
Карта повітряних тривог станом на 02:15 27 червня

Чому оголосили повітряну тривогу вночі 27 червня

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли, що в багатьох областях триває атака ударних БпЛА. Станом на 02:00 безпілотники на межі Чернівецької та Тернопільської областей летіли на захід, дрони у Вінницькій області тримали курс на Хмельницьку область, БпЛА в Кіровоградській області та група "Шахедів" із Херсонської області  прямували в північно-західному напрямку. Також російські окупанти здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр". Станом на 02:15 було відомо, що одна ракета з півдня летить через Миколаївську область у напрямку Кіровоградської області, а інша тримає курс на північний захід.

Пуски "Калібрів" та загроза БпЛА — які області України в небезпеці - фото 2
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, уночі в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів", а Харківська область опинилася під загрозою удару КАБами.

Також ми повідомляли, що під час повітряної тривоги вночі 27 червня в Харківській області було чутно вибухи. Росіяни атакували регіон КАБами. Офіційних коментарів щодо наслідку цього обстрілу від ОВА та представників місцевої влади поки що не було.

безпілотники
обстріли
дрон Шахід-136
повітряна тривога

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