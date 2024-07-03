Модифицированные ФАБ-500 добираются до любой точки Харькова, - Синегубов

МПК установлен на авиабомбу ФАБ-500 под крылом Су-34. Фото: mil.in.ua

Российские модифицировали авиационные бомбы ФАБ-500. Теперь они достают до любой точки Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 3 июля.

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Удары по Харькову ФАБ-500

В последнее время русские войска начали использовать для ударов по Харькову авиабомбы ФАБ-500.

"Усложненная ситуация тем, что враг начал бить по Харькову управляемыми авиабомбами типа ФАБ-500, которые имеют достаточно серьезные разрушительные силы", — сказал Олег Синегубов.

Он рассказал, что сначала россияне использовали эти боеприпасы только по линии фронта, в частности, на Купянском направлении.

Пока ФАБ-500 был модифицирован, он уже летит на расстояние до 80 км, поэтому достает до любой точки Харькова, говорит глава ОВА.

"Поэтому воздушные тревоги, которые раздаются в городе по почти 12 или 16 часов, все они реальны", — отметил Синегубов.

Напомним, в четверг, 27 июня, россияне впервые сбросили на Харьков авиабомбу ФАБ-500. Она вдвое мощнее авиабомбов, которые Россия использовала для обстрелов города раньше.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты впервые ударили по Харьковской области модифицированной управляемой авиационной бомбе КАБ-250 с УМПК.

Также мы писали, что во время воздушной тревоги в 10 утра 25 июня враг КАБами обстрелял Харьков. В результате прилетов пострадали жилые дома одного из районов города.

Недавно мэр Харькова Игорь Терехов написал письмо ООН с просьбой помочь прекратить российские обстрелы города и области. По его словам, около 800 образовательных объектов Харькова разрушены.