В СБУ рассказали, сколько российской пехоты и техники они уничтожили за две недели

Спецназовцы СБУ сообщили, сколько российской пехоты и техники они уничтожили за две недели
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. В частности, спецназовцы СБУ за две недели уничтожили около полтысячи россиян.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в среду, 10 июля.
Уничтожение оккупантов и вражеской техники
Воины СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами за две недели поразили:
- 30 танков;
- 43 ББМ;
- 56 артсистем и РСЗО;
- 12 систем ПВО;
- 8 средств РЭБ/РЭР;
- 461 единицу автотранспорта;
- 235 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций;
- 11 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами;
- 485 оккупантов.
"Вместе сделаем все, чтобы враг осознал, что на нашей земле — он обречен, а возмездие за все совершенные преступления и каждую разрушенную жизнь — неизбежна!" — говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинские военные показали, как уничтожили оккупантов и вражескую технику на Харьковском направлении.
Также бойцы подразделения Главного управления разведки "Призраки" на фронте уничтожили российские комплексы для разведки. Для этого украинские воины умело применили FPV-дроны.
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