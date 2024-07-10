В СБУ рассказали, сколько российской пехоты и техники они уничтожили за две недели

Попадание в танк. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. В частности, спецназовцы СБУ за две недели уничтожили около полтысячи россиян.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в среду, 10 июля.

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Воины СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами за две недели поразили:

30 танков;

43 ББМ;

56 артсистем и РСЗО;

12 систем ПВО;

8 средств РЭБ/РЭР;

461 единицу автотранспорта;

235 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций;

11 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами;

485 оккупантов.

"Вместе сделаем все, чтобы враг осознал, что на нашей земле — он обречен, а возмездие за все совершенные преступления и каждую разрушенную жизнь — неизбежна!" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские военные показали, как уничтожили оккупантов и вражескую технику на Харьковском направлении.

Также бойцы подразделения Главного управления разведки "Призраки" на фронте уничтожили российские комплексы для разведки. Для этого украинские воины умело применили FPV-дроны.