Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Айдар" показав відео повітряного бою між квадрокоптерами arrow

"Айдар" показав відео повітряного бою між квадрокоптерами

7 липня 2024 19:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Батальйон Айдар приземлив російський дрон під час бою — відео
Дрон окупантів атакує український квадрокоптер. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Під час виконання чергового бойового завдання українські військові помітили ворожий квадрокоптер. Оскільки російський дрон є небезпечним, бійці ЗСУ вступили у повітряний бій.

Про це повідомила пресслужба 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" у неділю, 7 липня.

Читайте також:

Повітряний бій квадрокоптерів

Військові розповідають, що ворожий квадрокоптер було помічено під час виконання одного з бойових завдань, коли він наближався до позицій українських захисників. 

дрон
Бійці ЗСУ помітили ворожий квадрокоптер. Фото: скриншот

"Під час виконання бойового завдання пілоти нашого дрона помітили ворожий квадрокоптер. Розуміючи небезпеку чужої "пташки", наші хлопці одним вправним рухом "приземлили" небажаного гостя", — йдеться у повідомленні.

Знищення ворожого квадрокоптера є свідченням того, що підрозділ "Айдар" постійно вдосконалює свої навички та техніку, щоб забезпечити максимальний захист українських позицій на фронті.

Раніше ми повідомляли, що українські оператори підрозділу ГУР МО Ghost завдали успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів. Зокрема, на одному з напрямків фронту розвідники виявили та уразили пункт розміщення автомобільної техніки загарбників.

Також у ГУР показали момент знищення логістичного центру окупантів на Донеччині. Це завдає серйозної шкоди інфраструктурі ворога та ускладнює постачання боєприпасів на передову.

війна ЗСУ безпілотники відео окупанти дрони ліквідація квадрокоптер війна в Україні бій FPV-дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо