Батальйон Айдар приземлив російський дрон під час бою — відео

Дрон окупантів атакує український квадрокоптер. Фото: скриншот

Під час виконання чергового бойового завдання українські військові помітили ворожий квадрокоптер. Оскільки російський дрон є небезпечним, бійці ЗСУ вступили у повітряний бій.

Про це повідомила пресслужба 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" у неділю, 7 липня.

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Військові розповідають, що ворожий квадрокоптер було помічено під час виконання одного з бойових завдань, коли він наближався до позицій українських захисників.

Бійці ЗСУ помітили ворожий квадрокоптер. Фото: скриншот

"Під час виконання бойового завдання пілоти нашого дрона помітили ворожий квадрокоптер. Розуміючи небезпеку чужої "пташки", наші хлопці одним вправним рухом "приземлили" небажаного гостя", — йдеться у повідомленні.

Знищення ворожого квадрокоптера є свідченням того, що підрозділ "Айдар" постійно вдосконалює свої навички та техніку, щоб забезпечити максимальний захист українських позицій на фронті.

Раніше ми повідомляли, що українські оператори підрозділу ГУР МО Ghost завдали успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів. Зокрема, на одному з напрямків фронту розвідники виявили та уразили пункт розміщення автомобільної техніки загарбників.

Також у ГУР показали момент знищення логістичного центру окупантів на Донеччині. Це завдає серйозної шкоди інфраструктурі ворога та ускладнює постачання боєприпасів на передову.