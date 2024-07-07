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У ГУР показали момент знищення логістичного центру окупантів на Донеччині

7 липня 2024 12:30
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Удар по складу військової техніки росіян у Дебальцевому 6 липня — фото
Сили оборони знищують військові об'єкти росіян на Донбасі. Фото: ГУР
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Сили оборони продовжують знищувати військові об'єкти та логістичні центри росіян на окупованих територіях. Це завдає серйозної шкоди інфраструктурі ворога та ускладнює постачання боєприпасів на передову.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України в Telegram у неділю, 7 липня.

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Знищення логістичного центру окупантів у Донецькій області

За даними розвідників, у Дебальцевому було знищено логістичний центр, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси.

"6 липня 2024 року розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора росії на тимчасово окупованій території Донецької області", — йдеться у повідомленні.

ГУР
Знищення військових об'єктів росіян. Фото: ГУР

Крім того, у селищі Новолуганське було знищено дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житєль". Ця система забезпечувала радіоелектронну боротьбу та захист російських військ від дронів та інших засобів повітряної розвідки.

У ГУР зазначили, що операція стала черговим успішним кроком у боротьбі з російською агресією та продовженням ефективної роботи українських розвідників.

"Полювання на ворога триває", — підкреслили у розвідці.

ГУР
Пожежа після удару по логістичному центру окупантів. Фото: ГУР

Раніше ми повідомляли, що українські оператори підрозділу ГУР МО Ghost завдали успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів. Зокрема, на одному з напрямків фронту розвідники виявили та уразили пункт розміщення автомобільної техніки загарбників.

Також ми писали, що прикордонники бригади "Гарт" знищили ворожий бронетранспортер на Вовчанському напрямку.

розвідка Донецька область окупанти окупація війна в Україні ГУР війна

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