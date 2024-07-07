Удар по складу військової техніки росіян у Дебальцевому 6 липня — фото

Сили оборони знищують військові об'єкти росіян на Донбасі. Фото: ГУР

Сили оборони продовжують знищувати військові об'єкти та логістичні центри росіян на окупованих територіях. Це завдає серйозної шкоди інфраструктурі ворога та ускладнює постачання боєприпасів на передову.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України в Telegram у неділю, 7 липня.

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Знищення логістичного центру окупантів у Донецькій області

За даними розвідників, у Дебальцевому було знищено логістичний центр, де загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси.

"6 липня 2024 року розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора росії на тимчасово окупованій території Донецької області", — йдеться у повідомленні.

Знищення військових об'єктів росіян. Фото: ГУР

Крім того, у селищі Новолуганське було знищено дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житєль". Ця система забезпечувала радіоелектронну боротьбу та захист російських військ від дронів та інших засобів повітряної розвідки.

У ГУР зазначили, що операція стала черговим успішним кроком у боротьбі з російською агресією та продовженням ефективної роботи українських розвідників.

"Полювання на ворога триває", — підкреслили у розвідці.

Пожежа після удару по логістичному центру окупантів. Фото: ГУР

Раніше ми повідомляли, що українські оператори підрозділу ГУР МО Ghost завдали успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів. Зокрема, на одному з напрямків фронту розвідники виявили та уразили пункт розміщення автомобільної техніки загарбників.

Також ми писали, що прикордонники бригади "Гарт" знищили ворожий бронетранспортер на Вовчанському напрямку.