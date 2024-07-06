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Оператори дронів ГУР знищили пункт розміщення автомобільної техніки окупантів — відео

6 липня 2024 18:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ГУР дронами знищило пункт розміщення автомобілів окупантів
Техніка росіян. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, оператори Головного управління розвідки уразили автомобільну техніку росіян. 

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ГУР у Telegram у суботу, 6 липня.

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Знищення російської автомобільної техніки

Українські оператори підрозділу ГУР МО Ghost завдали успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів.
 
Зокрема, на одному з напрямків фронту розвідники виявили та уразили пункт розміщення автомобільної техніки загарбників. 
 
Також військові знищили та пошкодили декілька ворожих комплексів спостереження й розвідки, зокрема "Муром-п", систему РЕБ "Стриж", ретранслятор зв’язку і електропідстанцію, яка давала окупантам електроенергію. 

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Скриншот допису ГУР

Раніше українські захисники показали роботу безпілотників по ворогу на Харківському напрямку.

Також ми писали, що пілоти батальйону "Рарог" знищили російський міномет "Тюльпан".

Крім того, прикордонники бригади "Гарт" знищили ворожий бронетранспортер на Вовчанському напрямку.

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