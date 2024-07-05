Пілоти батальйону Рарог знищили дроном російський "Тюльпан"

Російський міномет "Тюльпан". Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, пілоти батальйону "Рарог" знищили російський міномет "Тюльпан".

Відповідне відео оприлюднила пресслужба батальйону "Рарог" у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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Знищення російського міномета

11 червня українські захисники батальйону безпілотних систем "Рарог" за допомогою дрона знищили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан".

Там розповіли, що міномет призначений для знищення укріплених фортифікаційних споруд. Також він здатний вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності.

Скриншот допису Рарог

Нагадаємо, прикордонники бригади "Гарт" знищили ворожий бронетранспортер на Вовчанському напрямку.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео з моментами ударів по ворожому озброєнню.

Крім того, прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".

Також ми писали, що таврійські десантники поцілили у російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.