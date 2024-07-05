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Батальон Рарог уничтожил вражеский самоходный миномет Тюльпан — видео

5 июля 2024 23:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пилоты батальона Рарог уничтожили дроном российский "Тюльпан"
Российский миномет "Тюльпан". Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают ликвидировать российские захватчики и их технику на нашей земле. Так, пилоты батальона "Рарог" уничтожили российский миномет "Тюльпан".

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба батальона "Рарог" в Telegram в пятницу, 5 июля.

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Уничтожение российского миномета

11 июня украинские защитники батальона беспилотных систем "Рарог" с помощью дрона уничтожили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".

Там рассказали, что миномет предназначен для уничтожения укрепленных фортификационных сооружений. Также он способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности.

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Скриншот поста Рарог

Напомним, пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражеский бронетранспортер на Волчанском направлении.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по враждебному вооружению.

Кроме того, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье с помощью "сбросов".

Также мы писали, что таврические десантники попали в российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.

беспилотники военная техника оккупанты дроны война в Украине Россия пилоты

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