Пилоты батальона Рарог уничтожили дроном российский "Тюльпан"

Российский миномет "Тюльпан". Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российские захватчики и их технику на нашей земле. Так, пилоты батальона "Рарог" уничтожили российский миномет "Тюльпан".

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба батальона "Рарог" в Telegram в пятницу, 5 июля.

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Уничтожение российского миномета

11 июня украинские защитники батальона беспилотных систем "Рарог" с помощью дрона уничтожили самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".

Там рассказали, что миномет предназначен для уничтожения укрепленных фортификационных сооружений. Также он способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности.

Скриншот поста Рарог

Напомним, пограничники бригады "Гарт" уничтожили вражеский бронетранспортер на Волчанском направлении.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал видео с моментами ударов по враждебному вооружению.

Кроме того, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье с помощью "сбросов".

Также мы писали, что таврические десантники попали в российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.