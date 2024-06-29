Удари FPV-дронами по техніці окупантів - відео

Сирський показав кадри знищення російської техніки в Україні
Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео з моментами ударів по ворожому озброєнню.
Відповідні кадри оприлюднила пресслужба Главкома в Telegram у суботу, 29 червня.
Знищення російської техніки
"Запекла, злагоджена, справедлива. Це наша боротьба. І ворог це відчуває, щодня і щогодини", — йдеться у повідомленні.
На відео видно, як українські захисники цілять по великій кількості одиниць військової техніки Росії, після чого та детонує.
Також за допомогою дронів вони ліквідовують російську піхоту в місцях, де ворог намагався сховатися.
Нагадаємо, прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".
Також бійці ДПСУ показали, як за допомогою дрона знищили п'ять одиниць озброєння росіян.
Крім того, таврійські десантники поцілили у російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.
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