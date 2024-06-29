Удари FPV-дронами по техніці окупантів - відео

Російська техніка. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують знищувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав відео з моментами ударів по ворожому озброєнню.

Відповідні кадри оприлюднила пресслужба Главкома в Telegram у суботу, 29 червня.

Читайте також:

Знищення російської техніки

"Запекла, злагоджена, справедлива. Це наша боротьба. І ворог це відчуває, щодня і щогодини", — йдеться у повідомленні.

Влучання по техніці окупантів. Фото: скриншот з відео

На відео видно, як українські захисники цілять по великій кількості одиниць військової техніки Росії, після чого та детонує.

Техніка окупантів. Фото: скриншот з відео

Також за допомогою дронів вони ліквідовують російську піхоту в місцях, де ворог намагався сховатися.

Влучання по техніці окупантів. Фото: скриншот з відео

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі за допомогою "скидів".

Також бійці ДПСУ показали, як за допомогою дрона знищили п'ять одиниць озброєння росіян.

Крім того, таврійські десантники поцілили у російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.