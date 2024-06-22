Знищення російського ЗРК - десантники показали вибухове відео

Таврійські десантники знищили російський ЗРК "Оса" — відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, десантники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram у суботу, 22 червня.
Захисники знищили російський ЗРК
Пілоти ударних дронів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗС України знищили ще одну "жирну" ворожу ціль.
"Окупанти серед білого дня розгорнули зенітно-ракетний комплекс "Оса", бо побачили у небі український дрон. Але це полювання раптово обірвав спритний оператор FPV-дрона", — йдеться у дописі.
Після влучання БпЛА по ракетному комплексу ворога стався "салют".
Раніше прикордонникам на Бахмутському напрямку вдалося знищити російську станцію РЕБ та дві ворожі гаубиці.
Також ми писали, що військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.
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