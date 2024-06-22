Знищення російського ЗРК - десантники показали вибухове відео

Російський ЗРК "Оса". Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, десантники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram у суботу, 22 червня.

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Пілоти ударних дронів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗС України знищили ще одну "жирну" ворожу ціль.

"Окупанти серед білого дня розгорнули зенітно-ракетний комплекс "Оса", бо побачили у небі український дрон. Але це полювання раптово обірвав спритний оператор FPV-дрона", — йдеться у дописі.

Після влучання БпЛА по ракетному комплексу ворога стався "салют".

Скриншот допису ДШВ

Раніше прикордонникам на Бахмутському напрямку вдалося знищити російську станцію РЕБ та дві ворожі гаубиці.

Також ми писали, що військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.