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Таврійські десантники знищили російський ЗРК "Оса" — відео

22 червня 2024 08:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Знищення російського ЗРК - десантники показали вибухове відео
Російський ЗРК "Оса". Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, десантники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram у суботу, 22 червня.

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Пілоти ударних дронів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗС України знищили ще одну "жирну" ворожу ціль.

"Окупанти серед білого дня розгорнули зенітно-ракетний комплекс "Оса", бо побачили у небі український дрон. Але це полювання раптово обірвав спритний оператор FPV-дрона", — йдеться у дописі.

Після влучання БпЛА по ракетному комплексу ворога стався "салют".

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Скриншот допису ДШВ

Раніше прикордонникам на Бахмутському напрямку вдалося знищити російську станцію РЕБ та дві ворожі гаубиці.

Також ми писали, що військові з Третьої штурмової бригади за допомогою артилерії знищили пункт спостереження росіян на Харківському напрямку.

російські війська
безпілотники
ППО
дрони
війна в Україні
десант

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