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Таврийские десантники уничтожили российский ЗРК "Оса" — видео

22 июня 2024 08:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Уничтожение российского ЗРК – десантники показали взрывное видео
Российский ЗРК "Оса". Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. Так, десантники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram в субботу, 22 июня.

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Пилоты ударных дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины уничтожили еще одну "жирную" вражескую цель.

"Оккупанты среди белого дня развернули зенитно-ракетный комплекс "Оса", потому что увидели в небе украинский дрон. Но эту охоту внезапно оборвал шустрый оператор FPV-дрона", — говорится в сообщении.

После попадания БпЛА по ракетному комплексу врага произошел "салют".

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Скриншот поста ДШВ

Ранее пограничникам на Бахмутском направлении удалось уничтожить российскую станцию РЭБ и две вражеские гаубицы.

Также мы писали, что военные из Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении.

российские войска
беспилотники
ПВО
дроны
война в Украине
десант

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