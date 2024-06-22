Уничтожение российского ЗРК – десантники показали взрывное видео

Российский ЗРК "Оса". Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его технику на нашей земле. Так, десантники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на одном из направлений.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram в субботу, 22 июня.

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Пилоты ударных дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины уничтожили еще одну "жирную" вражескую цель.

"Оккупанты среди белого дня развернули зенитно-ракетный комплекс "Оса", потому что увидели в небе украинский дрон. Но эту охоту внезапно оборвал шустрый оператор FPV-дрона", — говорится в сообщении.

После попадания БпЛА по ракетному комплексу врага произошел "салют".

Скриншот поста ДШВ

Ранее пограничникам на Бахмутском направлении удалось уничтожить российскую станцию РЭБ и две вражеские гаубицы.

Также мы писали, что военные из Третьей штурмовой бригады с помощью артиллерии уничтожили пункт наблюдения россиян на Харьковском направлении.