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Прикордонники показали ефектні кадри по ліквідації окупантів на Сіверському напрямку

18 червня 2024 12:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ліквідація окупантів на фронті — у ДПСУ опублікували нове відео
Удар по укриттю російських окупантів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники продовжують ліквідовувати російських окупантів на фронті. Вони показали, як знищили сім загарбників та поранили одного.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 18 червня.

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Знищення окупантів на фронті

Прикордонники-оператори безпілотників бригади "Помста" ліквідували сім окупантів та важкопоранили ще одного. 

На відео робота захисників на Сіверському напрямку.

Нагадаємо, українські військові оточили близько 400 російських загарбників на Вовчанському хімічному заводі. Таким чином, 30 росіян були змушені здатися в полон попри невдалі спроби порятунку. 

Також бійці Третьої штурмової бригади продовжують ефектно ліквідовувати російських окупантів та їх військову техніку. Вони показали нічне полювання на логістику ворога.

Україна
окупанти
українці
прикордонники
війна
ДПСУ

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