Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські бійці знищили техніку росіян на п'ять мільйонів доларів — відео arrow

Українські бійці знищили техніку росіян на п'ять мільйонів доларів — відео

16 червня 2024 13:41
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
ЗСУ ліквідували три самохідні артилерійські установки
Кадр із відео, де українські бійці знищують ворожу техніку. Фото: скриншот батальйон "Рарог"
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українським військовим вдалося знищити три самохідні артилерійські установки ворога. Бійці завдали чималих збитків роісянами — сума ураженної техніки становить п'ять мільйонів доларів.

Відео опублікував батальйон безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24 ОМБр у неділю, 16 червня.

Читайте також:

Окупанти втрачають свою техніку

Бійці ЗСУ ліквідували техніку окупантів. Батальйон безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" знищив три самохідні артилерійські установки: дві 2С19 "Мста-С" та БРЕМ-2.

"Як талісман російські окупанти використовують "чебурашку", але це не допомагає їм врятуватись від уражень воїнів "Рарог"", — йдеться в повідомленні.

Українські військові продовжують знищувати загарбників на нашій території. Ми писали, що за минулу добу орієнтовні втрати противника склали понад тисячу осіб особового складу, десятки важливої техніки тамайже 60 артилерійських систем.

Також українські військові вибили загарбників із території Серебрянського лісництва під Кремінною, що на Луганщині. Цей лісовий масив простягається на понад 107 гектарів аж до адмінмежі з Донецькою областю.

війна в Україні
дрони
авіація
війна
ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку