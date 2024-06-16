ЗСУ ліквідували три самохідні артилерійські установки

Кадр із відео, де українські бійці знищують ворожу техніку. Фото: скриншот батальйон "Рарог"

Українським військовим вдалося знищити три самохідні артилерійські установки ворога. Бійці завдали чималих збитків роісянами — сума ураженної техніки становить п'ять мільйонів доларів.

Відео опублікував батальйон безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" 24 ОМБр у неділю, 16 червня.

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Окупанти втрачають свою техніку

Бійці ЗСУ ліквідували техніку окупантів. Батальйон безпілотних авіаційних комплексів "Рарог" знищив три самохідні артилерійські установки: дві 2С19 "Мста-С" та БРЕМ-2.

"Як талісман російські окупанти використовують "чебурашку", але це не допомагає їм врятуватись від уражень воїнів "Рарог"", — йдеться в повідомленні.

Українські військові продовжують знищувати загарбників на нашій території. Ми писали, що за минулу добу орієнтовні втрати противника склали понад тисячу осіб особового складу, десятки важливої техніки тамайже 60 артилерійських систем.

Також українські військові вибили загарбників із території Серебрянського лісництва під Кремінною, що на Луганщині. Цей лісовий масив простягається на понад 107 гектарів аж до адмінмежі з Донецькою областю.