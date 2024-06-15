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Окупанти втратили свої позиції у Серебрянському лісництві на Луганщині — аналітики DeepState

15 червня 2024 18:29
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Українські бійці вибили окупантів із Серебрянського лісу – Deepstate
Український військовий стріляє з РПГ. Фото: AP, Libkos
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські військові вибили загарбників із території Серебрянського лісництва під Кремінною, що на Луганщині. Цей лісовий масив простягається на понад 107 гектарів аж до адмінмежі з Донецькою областю.

Про це повідомили аналітики DeepState у суботу, 15 червня.

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Окупанти втратили свої позиції у Серебрянському лісництві

Вранці 15 червня аналітики DeepState повідомили, що ворог відступив у Серебрянському лісництві та Кліщіївці, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.

Окупанти втратили свої позиції у Серебрянському лісництві на Луганщині — аналітики DeepState - фото 1
Мапа війни в Україні. Фото: DeepState

Згодом заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар підтвердив цю інформацію, наголосивши на тому, що Сили оборони України вибили росіян з їхніх позицій.

Окупанти втратили свої позиції у Серебрянському лісництві на Луганщині — аналітики DeepState - фото 2

Нагадаємо, протягом суботи, 15 червня, найбільша активність російських загарбників спостерігається на Покровському напрямку. Водночас сьогодні ворог здійснив 44 атаки по всій лінії фронту.

Крім того, українські військові щодня завдають ударів по позиціях противника. Внаслідок атак бійці Сил оборони ліквідовують російських окупантів та їх військову техніку.

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