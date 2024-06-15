Українські бійці вибили окупантів із Серебрянського лісу – Deepstate

Окупанти втратили свої позиції у Серебрянському лісництві на Луганщині — аналітики DeepState
Українські військові вибили загарбників із території Серебрянського лісництва під Кремінною, що на Луганщині. Цей лісовий масив простягається на понад 107 гектарів аж до адмінмежі з Донецькою областю.
Про це повідомили аналітики DeepState у суботу, 15 червня.
Окупанти втратили свої позиції у Серебрянському лісництві
Вранці 15 червня аналітики DeepState повідомили, що ворог відступив у Серебрянському лісництві та Кліщіївці, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.
Згодом заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар підтвердив цю інформацію, наголосивши на тому, що Сили оборони України вибили росіян з їхніх позицій.
Нагадаємо, протягом суботи, 15 червня, найбільша активність російських загарбників спостерігається на Покровському напрямку. Водночас сьогодні ворог здійснив 44 атаки по всій лінії фронту.
Крім того, українські військові щодня завдають ударів по позиціях противника. Внаслідок атак бійці Сил оборони ліквідовують російських окупантів та їх військову техніку.
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