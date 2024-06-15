Українські бійці вибили окупантів із Серебрянського лісу – Deepstate

Український військовий стріляє з РПГ. Фото: AP, Libkos

Українські військові вибили загарбників із території Серебрянського лісництва під Кремінною, що на Луганщині. Цей лісовий масив простягається на понад 107 гектарів аж до адмінмежі з Донецькою областю.

Про це повідомили аналітики DeepState у суботу, 15 червня.

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Вранці 15 червня аналітики DeepState повідомили, що ворог відступив у Серебрянському лісництві та Кліщіївці, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.

Мапа війни в Україні. Фото: DeepState

Згодом заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар підтвердив цю інформацію, наголосивши на тому, що Сили оборони України вибили росіян з їхніх позицій.

Нагадаємо, протягом суботи, 15 червня, найбільша активність російських загарбників спостерігається на Покровському напрямку. Водночас сьогодні ворог здійснив 44 атаки по всій лінії фронту.

Крім того, українські військові щодня завдають ударів по позиціях противника. Внаслідок атак бійці Сил оборони ліквідовують російських окупантів та їх військову техніку.