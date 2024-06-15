Украинские бойцы выбили оккупантов из Серебрянского леса – Deepstate

Оккупанты потеряли свои позиции в Серебрянском лесничестве на Луганщине — аналитики DeepState
Украинские военные выбили захватчиков с территории Серебрянского лесничества под Кременной на Луганщине. Этот лесной массив простирается более чем на 107 гектаров вплоть до админграницы с Донецкой областью.
Об этом сообщили аналитики DeepState в субботу, 15 июня.
Оккупанты потеряли свои позиции в Серебрянском лесничестве
Утром 15 июня аналитики DeepState сообщили, что враг отступил в Серебрянском лесничестве и Клещиевке, а также продвинулся около Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки.
Впоследствии заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламарь подтвердил эту информацию, отметив, что Силы обороны Украины выбили россиян с их позиций.
Напомним, в течение субботы, 15 июня, самая большая активность российских захватчиков наблюдается на Покровском направлении. В то же время сегодня враг совершил 44 атаки по всей линии фронта.
Кроме того, украинские военные ежедневно наносят удары по позициям противника. В результате атак бойцы Сил обороны ликвидируют российских оккупантов и их военную технику.
Читайте Новини.LIVE!