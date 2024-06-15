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Оккупанты потеряли свои позиции в Серебрянском лесничестве на Луганщине — аналитики DeepState

15 июня 2024 18:29
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Украинские бойцы выбили оккупантов из Серебрянского леса – Deepstate
Украинский военный стреляет из РПГ. Фото: AP, Libkos
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинские военные выбили захватчиков с территории Серебрянского лесничества под Кременной на Луганщине. Этот лесной массив простирается более чем на 107 гектаров вплоть до админграницы с Донецкой областью.

Об этом сообщили аналитики DeepState в субботу, 15 июня.

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Оккупанты потеряли свои позиции в Серебрянском лесничестве

Утром 15 июня аналитики DeepState сообщили, что враг отступил в Серебрянском лесничестве и Клещиевке, а также продвинулся около Калиновки, Новопокровского и Яснобродовки.

Оккупанты потеряли свои позиции в Серебрянском лесничестве в Луганской области — аналитики DeepState - фото 1
Карта войны в Украине. Фото: DeepState

Впоследствии заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламарь подтвердил эту информацию, отметив, что Силы обороны Украины выбили россиян с их позиций.

Оккупанты потеряли свои позиции в Серебрянском лесничестве в Луганской области — аналитики DeepState - фото 2

Напомним, в течение субботы, 15 июня, самая большая активность российских захватчиков наблюдается на Покровском направлении. В то же время сегодня враг совершил 44 атаки по всей линии фронта.

Кроме того, украинские военные ежедневно наносят удары по позициям противника. В результате атак бойцы Сил обороны ликвидируют российских оккупантов и их военную технику.

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