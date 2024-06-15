Окупанти намагаються прорватися в Часовому Яру — деталі від військового

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Український військовий Євген Ієвлєв розповів про новий план російських окупантів. За його словами, загарбники хочуть прорвати оборону Часового Яру.

Про це Євген Ієвлєв повідомив в ефірі Київ24 у суботу, 15 червня.

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Ситуація на фронті

"Наш підрозділ тримає смугу оборони на Горлівському напрямку з лютого 2023 року. Два місяці тому, коли ворог взяв Авдіївку, для нас було питання, чи піде ворог на нас в лобову. Якщо DeepState подивитися, то буде видно, що ворог намагається зробити певне оточення наших військ і вийти на трасу Костянтинівка — Покровськ і прорвати Часів Яр", — розповів військовий.

За його словами, попри постійні штурми окупантів Часового Яру, серйозних переваг ворог там не має. Він зазначив, що є локальні успіхи, але це дуже далеко до того оточення, про яке мріють загарбники.

"На нашому напрямку ворог тримає техніку, але відтягнув її на глибину. Я сам працюю у взводі БпЛА, тому не залишається нічого, окрім як розбирати тим, що у нас є, літальними засобами, лінію фронту ворога, яка стоїть перед нами", — додав Ієвлєв.

Нагадаємо, українські військові щодня завдають ударів по позиціях противника. Внаслідок атак бійці Сил оборони ліквідовують російських окупантів та їх військову техніку.

Також українські захисники впродовж останньої доби ліквідували велику кількість російських окупантів. До того ж противник залишився без важливої техніки на фронті.