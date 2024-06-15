Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі ЗСУ назвали вражаючі втрати окупантів за останню добу arrow

У Генштабі ЗСУ назвали вражаючі втрати окупантів за останню добу

15 червня 2024 08:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втрати російських окупантів на війні в Україні на 15 червня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові впродовж останньої доби ліквідували велику кількість російських окупантів. До того ж, противник залишився без важливої техніки на фронті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у суботу, 15 червня.

Читайте також:

Втрати РФ на війні з Україною

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення загарбники втратили в Україні:

  • особового складу — близько 525 150 (+1090) осіб;
  • танків — 7 956 (+20) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 15 263 (+29) одиниці;
  • артилерійських систем — 13 855 (+37) одиниць;
  • РСЗВ — 1 103 (+2) одиниці;
  • засобів ППО — 853 (+4) одиниці;
  • літаків — 359 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 148 (+51) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 293 (+7) одиниці;
  • кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 911 (+57) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 322 (+12) одиниці.
Орієнтовні втрати російських окупантів на 15 червня
Орієнтовні втрати противника на 15 червня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 14 червня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час перебування на лінії фронту відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто захищає країну на війні.

Також російська армія хоче захопити селище Липці Харківської області, оскільки це зручна висота для ударів по Харкову. Силам оборони вдається стримати наступ ворога і відбити атаки.      

Україна
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна
ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна