Втрати російських окупантів на війні в Україні на 15 червня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Українські військові впродовж останньої доби ліквідували велику кількість російських окупантів. До того ж, противник залишився без важливої техніки на фронті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у суботу, 15 червня.

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Втрати РФ на війні з Україною

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення загарбники втратили в Україні:

особового складу — близько 525 150 (+1090) осіб;

танків — 7 956 (+20) одиниць;

бойових броньованих машин — 15 263 (+29) одиниці;

артилерійських систем — 13 855 (+37) одиниць;

РСЗВ — 1 103 (+2) одиниці;

засобів ППО — 853 (+4) одиниці;

літаків — 359 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 148 (+51) одиниць;

крилатих ракет — 2 293 (+7) одиниці;

кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18 911 (+57) одиниць;

спеціальної техніки — 2 322 (+12) одиниці.

Орієнтовні втрати противника на 15 червня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 14 червня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час перебування на лінії фронту відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто захищає країну на війні.

Також російська армія хоче захопити селище Липці Харківської області, оскільки це зручна висота для ударів по Харкову. Силам оборони вдається стримати наступ ворога і відбити атаки.