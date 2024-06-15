Потери российских оккупантов на войне в Украине на 15 июня

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Украинские военные на протяжении последних суток ликвидировали большое количество российских оккупантов. К тому же, противник остался без важной техники на фронте.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в субботу, 15 июня.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения захватчики потеряли в Украине:

личного состава — около 525 150 (+1090) человек;

танков — 7 956 (+20) единиц;

боевых бронированных машин — 15 263 (+29) единицы;

артиллерийских систем — 13 855 (+37) единиц;

РСЗО — 1 103 (+2) единицы;

средств ПВО — 853 (+4) единицы;

самолетов — 359 (+0) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 11 148 (+51) единиц;

крылатых ракет — 2 293 (+7) единицы;

кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 18 911 (+57) единиц;

специальной техники — 2 322 (+12) единицы.

Примерные потери противника на 15 июня. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 14 июня главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время пребывания на линии фронта отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто защищает страну на войне.

Также российская армия хочет захватить поселок Липцы Харьковской области, поскольку это удобная высота для ударов по Харькову. Силам обороны удается сдержать наступление врага и отразить атаки.