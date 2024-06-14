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Накопичення ППО РФ у Криму зробить непридатним півострів для росіян — подробиці від ISW

14 червня 2024 07:45
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Степан Гафтко
редактор
Росія накопичує ППО в Криму — це може зробити півострів непридатним для росіян
Російські військові та їх ППО в Севастополі. Фото: росЗМІ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Росіяни перекидають в тимчасово окупований Крим багато своїх засобів протиповітряної оборони, але це робить їх вразливими. Україна має повне право бити по такому "захисту", що вже було неодноразово продемонстровано, та нищити його. 

Про це Інститут вивчення війни (ISW) наголошує у своєму звіті за 13 червня. 

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"Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували "захист" росіянами окупованого Криму засобами протиповітряної оборони та дійшли висновку, що збільшення засобів ППО на півострові зробить їх вразливими для ударів ЗСУ", — йдеться у звіті ISW.

Постійні удари ЗСУ по інфраструктурі та військових об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму змушують країну-агресора перекидати додаткові сили ППО для захисту логістики та своїх військ.

Аналітики посилаються на заяву очільника ГУР Кирила Буданова щодо розміщення росіянами у Криму систему ППО С-500 (по суті, модернізованої версії С-300) в рамках зусиль, спрямованих на посилення російської "протиповітряної парасольки" над Кримом.

Буданов сказав, що раніше РФ не використовувала у бою систему ППО С-500 і самі росіяни називають такий "захист" експериментальним. 

Також аналітики зазначають, що аеродром у Бельбеку стає "пасткою" для росіян. Туди часто "прилітають" українські ракети та дрони.

"Нинішні зусилля України, спрямовані на те, щоб привернути увагу до російської парасольки протиповітряної оборони в Криму, зокрема, можуть призвести до того, що до Криму буде перекинуто більше російських засобів ППО, що зробить їх вразливими до подальших українських ударів", — зазначають американські аналітики.

нагадаємо, Буданов раніше заявив, що Росія розташовує у тимчасово окупованому Криму елементи нової установки ЗРК С-500. Планується дослідне застосування зенітно-ракетного комплексу. 

Українські війська продовжують атаки на російські системи протиповітряної оборони у Криму. Так ЗСУ готуються до отримання літаків F-16.

окупанти
ППО
війна в Україні
зброя
Крим
ЗСУ

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