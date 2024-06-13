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Україна посилила удари по російській ППО перед отриманням літаків F-16 — ISW

13 червня 2024 07:47
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Отримання літаків F-16 — ЗСУ знищують ППО Росії
Пускова установка ЗРК Бук-М1 одного з дивізіонів Повітряних сил ЗСУ. Фото: Мілітарний
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Українські війська продовжують атаки на російські системи протиповітряної оборони у Криму. Так ЗСУ готуються до отримання літаків F-16.

Про це американський Інститут вивчення війни (ISW) пише у своєму звіті 13 червня. 

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Послаблення російської ППО

У звіті вказано, що в ніч на 12 червня українські сили обстріляли одну батарею ППО С-300 і дві батареї ППО С-400 поблизу окупованих Бельбека та Севастополя в окупованому Криму. 

Тоді удари знищили щонайменше дві російські РЛС С-300/С-400 і спричинили детонацію вторинних боєприпасів.

"Геолокаційні зображення, опубліковані 12 червня, показують пошкоджені та знищені російські засоби С-300 на північ від окупованої Євпаторії та знищену російську радіолокаційну систему С-400 на південь від окупованого Джанкоя, що підтверджує доповідь українського Генштабу від 10 червня про удари по російських засобах ППО в цих місця", — йдеться у повідомленні.

У ISW пишуть, що деякі російські джерела повідомляють про застосування Україною ATACMS, проте дослідники не можуть підтвердити, які системи використовували українські сили.

Також повідомляється, що ЗСУ активно застосовують HIMARS для знищення ППО РФ у Бєлгородській області.

Також Україна використовує безпілотники для ударів по російських аеродромах. Зокрема, в Ахтубінську Астраханської області 7-8 червня було пошкоджено два російські винищувачі Су-57.

"Українські сили намагаються активно послабити російську протиповітряну оборону до того, як Київ отримає значну кількість літаків, щоб створити умови для майбутнього використання Україною винищувачів ближче до лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ вперше підтвердили удари HIMARS по території РФ. Ракетні системи залпового вогню, які перебувають на озброєнні Сил оборони України, знищили російські установки С-300. 

Також у Генштабі підтвердили, що Сили оборони України в ніч проти середи, 12 червня, атакували російські зенітні ракетні комплекси в тимчасово окупованому Криму

HIMARS
Бєлгородська область
війна в Україні
F-16
Крим
війна
ISW

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