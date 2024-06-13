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Украина усилила удары по российской ПВО перед получением самолетов F-16 — ISW

13 июня 2024 07:47
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Получение самолетов F-16 - ВСУ уничтожают ПВО России
Пусковая установка ЗРК Бук-М1 одного из дивизионов Воздушных сил ВСУ. Фото: Милитарный
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украинские войска продолжают атаки на российские системы противовоздушной обороны в Крыму. Так ВСУ готовятся к получению самолетов F-16.

Об этом американский Институт изучения войны (ISW) пишет в своем отчете 13 июня.

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Ослабление российской ПВО

В отчете указано, что в ночь на 12 июня украинские силы обстреляли одну батарею ПВО С-300 и две батареи ПВО С-400 вблизи оккупированных Бельбека и Севастополя в Крыму.

Тогда удары уничтожили по меньшей мере две российские РЛС С-300/С-400 и повлекли за собой детонацию вторичных боеприпасов.

"Геолокационные изображения, опубликованные 12 июня, показывают поврежденные и уничтоженные российские средства С-300 к северу от оккупированной Евпатории и уничтоженную российскую радиолокационную систему С-400 к югу от оккупированного Джанкоя, что подтверждает доклад украинского Генштаба от 10 июня об ударах по российским целям в этих местах", — говорится в сообщении.

В ISW пишут, что некоторые российские источники сообщают о применении Украиной ATACMS, однако исследователи не могут подтвердить, какие системы использовали украинские силы.

Также сообщается, что ВСУ активно используют HIMARS для уничтожения ПВО РФ в Белгородской области.

Также Украина использует беспилотники для ударов по российским аэродромам. В частности, в Ахтубинске Астраханской области 7-8 июня были повреждены два российских истребителя Су-57.

"Украинские силы пытаются активно ослабить российскую противовоздушную оборону до того, как Киев получит значительное количество самолетов, чтобы создать условия для будущего использования Украиной истребителей поближе к линии фронта", — говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ впервые подтвердили удары HIMARS по территории РФ . Находящиеся на вооружении Сил обороны Украины ракетные системы залпового огня уничтожили российские установки С-300.

Также в Генштабе подтвердили, что Силы обороны Украины в ночь на среду, 12 июня, атаковали российские зенитные ракетные комплексы во временно оккупированном Крыму .

HIMARS
Белгородская область
война в Украине
F-16
Крым
война
ISW

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