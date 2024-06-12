HIMARS знищили російські С-300

Залп РСЗВ HIMARS. Фото ілюстративне: Мілітарний

Ракетні системи залпового вогню HIMARS, які перебувають на озброєнні Сил оборони України, знищили російські установки С-300. Саме ними ворог завдавав кривавих ударів по Харкову.

Про це заявив засновник спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев у середу, 12 червня.

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HIMARS знищили установки С-300

"Хаймарси" знищили чотири установки С-300, котрі завдавали ракетних ударів по Харкову, тому зараз вони не ризикують під'їжджати та скорочувати дистанцію, щоб відпрацювати по місту", — розповів Немічев.

Таким чином, військовий підтвердив завдання ударів системами HIMARS по російській території.

Удари по території Росії

Це перше офіційне підтвердження ударів системами HIMARS по російських С-300 від українських військових.

Раніше про удари західною зброєю по цих установках на території Бєлгородської області йшлося в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни за 3 червня.

Раніше ми повідомляли, що бійці Збройних сил України провели контратаку на Харківському напрямку. Йдеться про території на північ та північний схід від Харкова.

Відео безперервних боїв на Харківщині опублікували бійці 43-ї окремої механізованої бригади 8 червня. Зокрема, бої точаться у населеному пункті Іванівка.