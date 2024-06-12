HIMARS уничтожили российские С-300

Залп РСЗО HIMARS. Фото иллюстративное: Милитарный

Находящиеся на вооружении Сил обороны Украины ракетные системы залпового огня HIMARS уничтожили российские установки С-300. Именно ими враг наносил кровавые удары по Харькову.

Об этом заявил основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев в среду, 12 июня.

Читайте также:

HIMARS уничтожили установки С-300

"Хаймарсы" уничтожили четыре установки С-300, которые наносили ракетные удары по Харькову, поэтому сейчас они не рискуют подъезжать и сокращать дистанцию, чтобы отработать по городу", — рассказал Немичев.

Таким образом, военный подтвердил нанесение ударов системами HIMARS по российской территории.

Удары по территории России

Это первое официальное подтверждение ударов системами HIMARS по российским С-300 от украинских военных.

Ранее об ударах западным оружием по этим установкам на территории Белгородской области говорилось в аналитическом отчете американского Института изучения войны за 3 июня.

Ранее мы сообщали, что бойцы Вооруженных сил Украины провели контратаку в Харьковском направлении. Речь идет о территориях к северу и северо-востоку от Харькова.

Видео непрерывных боев в Харьковской области опубликовали бойцы 43-й отдельной механизированной бригады 8 июня. В частности, бои ведутся в населенном пункте Ивановка.