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Накопление ПВО РФ в Крыму сделает непригодным остров для россиян — подробности от ISW

14 июня 2024 07:45
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Россия накапливает ПВО в Крыму – это может сделать полуостров непригодным для россиян
Российские военные и их ПВО в Севастополе. Фото: росСМИ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Россияне перебрасывают во временно оккупированный Крым многие средства противовоздушной обороны, но это делает их уязвимыми. Украина имеет полное право бить по такой "защите", что уже было неоднократно продемонстрировано, и уничтожать ее.

Об этом Институт изучения войны (ISW) отмечает в своем отчете за 13 июня.

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"Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали "защиту" россиянами оккупированного Крыма средствами противовоздушной обороны и пришли к выводу, что увеличение средств ПВО на полуострове сделает их уязвимыми для ударов ВСУ", — говорится в отчете ISW.

Постоянные удары ВСУ по инфраструктуре и военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму заставляют страну-агрессора перебрасывать дополнительные силы ПВО для защиты логистики и своих войск.

Аналитики ссылаются на заявление главы ГУР Кирилла Буданова о размещении россиянами в Крыму системы ПВО С-500 (по сути, модернизированной версии С-300) в рамках усилий, направленных на усиление российского "противовоздушного зонтика" над Крымом. 

Буданов сказал, что ранее РФ не использовала в бою систему ПВО С-500 и сами россияне называют такую "защиту" экспериментальной.

Также аналитики отмечают, что аэродром в Бельбеке становится "ловушкой" для россиян. Туда часто "прилетают" украинские ракеты и дроны.

"Нынешние усилия Украины, направленные на то, чтобы привлечь внимание к российскому зонту противовоздушной обороны в Крыму, в частности, могут привести к тому, что в Крым будет переброшено больше российских средств ПВО, что сделает их уязвимыми к дальнейшим украинским ударам", — отмечают американские аналитики

Напомним, Буданов ранее заявил, что Россия устанавливает во временно оккупированном Крыму элементы новой установки ЗРК С-500. Планируется применение зенитно-ракетного комплекса.

Украинские войска продолжают атаки на российские системы противовоздушной обороны в Крыму. Так ВСУ готовятся к получению самолетов F-16.

оккупанты
ПВО
война в Украине
оружие
Крым
ВСУ

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