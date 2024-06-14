Россия накапливает ПВО в Крыму – это может сделать полуостров непригодным для россиян

Российские военные и их ПВО в Севастополе. Фото: росСМИ

Россияне перебрасывают во временно оккупированный Крым многие средства противовоздушной обороны, но это делает их уязвимыми. Украина имеет полное право бить по такой "защите", что уже было неоднократно продемонстрировано, и уничтожать ее.

Об этом Институт изучения войны (ISW) отмечает в своем отчете за 13 июня.

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"Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали "защиту" россиянами оккупированного Крыма средствами противовоздушной обороны и пришли к выводу, что увеличение средств ПВО на полуострове сделает их уязвимыми для ударов ВСУ", — говорится в отчете ISW.

Постоянные удары ВСУ по инфраструктуре и военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму заставляют страну-агрессора перебрасывать дополнительные силы ПВО для защиты логистики и своих войск.

Аналитики ссылаются на заявление главы ГУР Кирилла Буданова о размещении россиянами в Крыму системы ПВО С-500 (по сути, модернизированной версии С-300) в рамках усилий, направленных на усиление российского "противовоздушного зонтика" над Крымом.

Буданов сказал, что ранее РФ не использовала в бою систему ПВО С-500 и сами россияне называют такую "защиту" экспериментальной.

Также аналитики отмечают, что аэродром в Бельбеке становится "ловушкой" для россиян. Туда часто "прилетают" украинские ракеты и дроны.

"Нынешние усилия Украины, направленные на то, чтобы привлечь внимание к российскому зонту противовоздушной обороны в Крыму, в частности, могут привести к тому, что в Крым будет переброшено больше российских средств ПВО, что сделает их уязвимыми к дальнейшим украинским ударам", — отмечают американские аналитики

Напомним, Буданов ранее заявил, что Россия устанавливает во временно оккупированном Крыму элементы новой установки ЗРК С-500. Планируется применение зенитно-ракетного комплекса.

Украинские войска продолжают атаки на российские системы противовоздушной обороны в Крыму. Так ВСУ готовятся к получению самолетов F-16.