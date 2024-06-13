Росія перекинула у Крим С-500 — ГУР

Росія розмістила новітні ЗРК С-500 — Буданов розповів про ситуацію в Криму
Росія розташовує у тимчасово окупованому Криму елементи нової установки ЗРК С-500. Планується дослідне застосування зенітно-ракетного комплексу.
Про це заявив глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону у четвер, 13 червня.
Росія планує посилити протиповітряну оборону в Криму
За словами Буданова, перекидання нових зразків ППО пов'язано зі спробами армії Росії посилити протиповітряну оборону у Криму.
"Найновіші зараз елементи С-500 з'явилися. Це, в принципі, дослідне застосування їх буде. Але вони вже з'явилися там (у Криму. — Ред.)", — зазначили в ГУР.
Чому Керченський міст є важливою ціллю
Як і раніше, російські військові використовують Кримський міст для перекидання насамперед особового складу військ та деяких інших вантажів.
"Керченський міст завжди використовувався і використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться — так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі — менше, але для особового складу — це основний шлях", — заявив розвідник.
Що відомо про ЗРК С-500
ЗРС С-500 "Прометей" — російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який розробляється концерном "Алмаз-Антей". Нове покоління зенітних ракетних систем, в якому передбачається застосувати принципу роздільного вирішення завдань знищення балістичних та аеродинамічних цілей. Основне завдання комплексу — боротьба з бойовим оснащенням балістичних ракет середньої дальності: самостійно можливе перехоплення БРСД з дальністю пуску до 3 500 км, а за необхідності — також МБР на кінцевій ділянці траєкторії й, в певних межах, на середній ділянці.
Нагадаємо, Буданов повідомив, що окупанти вже відчули удари України західною зброєю по військовій інфраструктурі у Росії. Застосування західного озброєння продовжать до повного убезпечення прикордоння України.
Раніше повідомлялося, що РСЗВ HIMARS, які є на озброєнні Сил оборони України, вже знищили російські установки С-300, якими окупанти били по Харкову.
Також Міноборони відзвітувало успішне застосування західного озброєння по ворогу на території Росії після дозволу західних партнерів та зазначили, що це "серйозний крок уперед".
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