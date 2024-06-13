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Росія розмістила новітні ЗРК С-500 — Буданов розповів про ситуацію в Криму

13 червня 2024 12:55
- Галина Шподарева
Росія перекинула у Крим С-500 — ГУР
Начальник ГУР Кирило Буданов. Фото: скриншот з відео
- Галина Шподарева

Росія розташовує у тимчасово окупованому Криму елементи нової установки ЗРК С-500. Планується дослідне застосування зенітно-ракетного комплексу. 

Про це заявив глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону у четвер, 13 червня.

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За словами Буданова, перекидання нових зразків ППО пов'язано зі спробами армії Росії посилити протиповітряну оборону у Криму. 

"Найновіші зараз елементи С-500 з'явилися. Це, в принципі, дослідне застосування їх буде. Але вони вже з'явилися там (у Криму. — Ред.)", — зазначили в ГУР.

Чому Керченський міст є важливою ціллю

Як і раніше, російські військові використовують Кримський міст для перекидання насамперед особового складу військ та деяких інших вантажів.

"Керченський міст завжди використовувався і використовується, і допоки він є, він буде використовуватися. Те, що поромами основні вантажі возяться — так, це правда, але через міст теж проїжджають, і особовий склад перш за все. Вантажі — менше, але для особового складу — це основний шлях", — заявив розвідник.

Росія розмістила новітні ЗРК С-500 — Буданов розповів про ситуацію в Криму - фото 1
Російський ЗРК С-500. Фото: Вікіпедія

Що відомо про ЗРК С-500 

ЗРС С-500 "Прометей" — російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який розробляється концерном "Алмаз-Антей". Нове покоління зенітних ракетних систем, в якому передбачається застосувати принципу роздільного вирішення завдань знищення балістичних та аеродинамічних цілей. Основне завдання комплексу — боротьба з бойовим оснащенням балістичних ракет середньої дальності: самостійно можливе перехоплення БРСД з дальністю пуску до 3 500 км, а за необхідності — також МБР на кінцевій ділянці траєкторії й, в певних межах, на середній ділянці.

Нагадаємо, Буданов повідомив, що окупанти вже відчули удари України західною зброєю по військовій інфраструктурі у Росії. Застосування західного озброєння продовжать до повного убезпечення прикордоння України.

Раніше повідомлялося, що РСЗВ HIMARS, які є на озброєнні Сил оборони України, вже знищили російські установки С-300, якими окупанти били по Харкову.

Також Міноборони відзвітувало успішне застосування західного озброєння по ворогу на території Росії після дозволу західних партнерів та зазначили, що це "серйозний крок уперед".

логістика
Кирило Буданов
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російські війська
окупанти
ракети
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Крим

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