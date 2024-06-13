Атаки по Росії західною зброєю — реакція Буданова

Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Українські удари західною зброєю по військовій інфраструктурі на території Росії вже стали відчутними для окупантів. Вони будуть продовжені до повного убезпечення прикордонних українських населених пунктів.

Про це заявив глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону у середу, 12 червня.

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Як заявив глава ГУР, дозвіл бити західною зброєю по військовій інфраструктурі на території Росії точно полегшить ситуацію на фронті, але 50 на 50. Також він розповів, що ЗС РФ хочуть посилити ППО у Криму, перекинувши туди надважкі ЗРК С-500 "Прометей", які за даними розвідників, не пройшли бойові випробовування.

"Посилюється система російської ППО. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіші елементи С-500 з'явилися. Це в принципі буде їхнє дослідне застосування, але вони вже з'явилися там, у Криму. Як то кажуть: пізно пити "Боржомі" вже", — зазначив глава ГУР.

Буданов додав, що загарбники також продовжують використовувати незаконно збудований Керченський міст для перекидань особового складу

"Керченський міст завжди використовується. Через нього перевозять основні вантажі, але перш за все — це особовий склад", — додав він.

Нагадаємо, раніше в ГУР підтвердили смерть ексміського глави Куп'янська та колаборанта Геннадія Мацегори.

Також спікер силового відомства Андрій Юсов підтвердив виведення з ладу другого російського винищувача Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубінськ".